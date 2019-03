L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 1-1 ottenuto contro la Lazio.



ADDIO EUROPA - "Non credo che l'Europa ci sia costata stasera, abbiamo fatto pochi punti nel girone d'andata, ma non è questo il momento per guardare alla classifica".



ALTALENANTI - "Pensiamo alle prossime sette partite che saranno decisive per il nostro campionato, compresa la gara di Coppa Italia con l'Atalanta. Purtroppo ci esaltiamo e ci deprimiamo troppo facilmente, e questo è un fattore su cui lavorare. Ora dobbiamo solo provare a recuperare energie".



CHIESA INFORTUNATO - "Chiesa? Ha avuto un problema addominale, è un ragazzo generoso, ha una passione infinita per questi colori e in panchina quando è uscito ha avuto il crollo ed è scoppiato a piangere".



IL FUTURO - "Il mio contratto? Sono 9 mesi che sono a scadenza di contratto e sono tranquillissimo. Ho comunicato alla mia famiglia che allenerò fino a 65 anni, poi dove lo farò non lo so ancora. Per adesso penso a questa squadra, ma ho gia deciso".