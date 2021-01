Al termine della vittoria di Cagliari, il tecnico del Milan,, ha parlato a Sky: "Segnale? L'abbiamo dato soprattutto a noi stessi, pensiamo a dare il massimo di partita in partita. Questa stagione è così, per quello richiedo sempre attenzione e partecipazione, si può essere chiamati in causa da un momento all'altra. Abbiamo vinto meritatamente"."Ai tifosi dico grazie per il loro sostegno, so che ci sono molto vicini. La squadra fa di tutto per dare il massimo, dobbiamo continuare a pensare che la prossima gara sia la più importante. Sabato abbiamo una partita importante, ci concentriamo solo su quello, poi a marzo-aprile guarderemo la classifica"."Ci pensa Ibra a tenerlo a bada. Sono contento, la maglia che indossiamo ci chiedono di essere ambiziosi, di riportarlo in alto, in Champions League. L'arrivo di Mandzukic va in questa direzione, sapevamo che se c'era l'occasione l'avremmo fatto. C'è bisogno di tanti giocatori. Insisto a dire che non è la quantità dei minuti, ma la qualità. Ben venga Mandzukic, quando la società me l'ha proposto ho detto subito sì: ci ho parlato, è molto motivato. E' un grandissimo lavoratore, un vincente. Ci dà caratteristiche che forse non avevamo e ora abbiamo"."Non mi sono mai precluso niente, quel che conta è la qualità e l'atteggiamento. Se tutti sono disponibili a correre uno per l'altro, possiamo giocare anche con 2-3 attaccanti, ma giochiamo sempre con due attaccanti, una punta e un esterno a sinistra. Con Mario non ho ancora parlato di questo, guardiamo solo a settimana prossima. Sono contento che la proprietà abbia fatto questa scelta, se ci sarà la possibilità i nostri dirigenti lo faranno ancora"."Sono contento e soddisfatto di Kalulu, gioca con personalità e forza. Kjaer? Non si è fatto male, ha questo fastidio che lo limita un po'. E' preoccupato, non gioca libero, penso non sia il caso di rischiare altri grattacapi."Non ti dà niente. In Italia ci sono 7 squadre fortissime, che lotteranno fino alla fine per scudetto e Champions League. E chi non entrerà in Champions non sarà per niente contento della stagione. Il percorso ci deve dare fiducia e autostima, le partite sono come stasera. Non abbiamo vinto a mani basse, ma con sacrificio".