La conferma è arrivata ieri pomeriggio, a margine nell'incontro in Lega Calcio sui diritti televisivi, dal presidente del Genoa in persona: "Diego Laxalt ha richieste dall'Italia e dall'estero".

Le parole di Enrico Preziosi lasciano dunque intendere ciò che era chiaro da tempo, ossia che Mattia Perin non sarà l'unica cessione eccellente operata dai rossoblù nel prossimo calciomercato estivo.



In effetti il nome dell'esterno uruguaiano è da tempo sui taccuini di molti direttori sportivi, sia in Serie A che aldilà delle Alpi. In particolare un anno fa sul folletto di Montevideo si erano mosse con una certa insistenza Atalanta, Fiorentina e Torino ma era stata la Roma, a gennaio, ad arrivare ad un soffio da prelevarne il cartellino proponendo uno scambio poi saltato con il collega di ruolo Bruno Peres. Dall'estero si erano invece registrati i sondaggi di Chelsea e Siviglia. Tutti club disposti a ritornare alla carica nelle prossime settimane.



La strategia del Genoa è però quella di attendere la fine di mondiali di Russia, nella speranza che la valutazione del 25enne uruguagio, che attualmente si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro, possa nel frattempo incrementarsi ulteriormente.