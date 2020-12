Pippo Inzaghi, ex attaccante e attuale allenatore del Benevento, è stato intervistato da SkySport. Ecco come si è espresso in merito ad alcune valutazioni sui tecnici e gli attaccanti della Serie A: "Simone (Inzaghi, ndr) e Pioli credo meritino i maggiori riconoscimenti. Il Milan vince nonostante tanti assenti, vuol dire che c'è sostanza e fa bene a crederci. Il migliore? Immobile, che reputo l'attaccante italiano più forte. Ibrahimovic? Un esempio di grande mentalità e forza, fa capire come ci creda nelle cose che fa. Sono contento per lui, lo conosco bene, ero convinto che avrebbe fatto bene".