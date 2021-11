Pippo Inzaghi è concentrato sul suo Brescia, con un occhio sempre puntato sulla Serie A. Soprattutto ora a pochi giorni al derby di Milano: da una parte i rossoneri, dall'altra il fratello Simone. Partita del cuore per Pippo, che dopo la vittoria del Benevento ha detto: "Il Milan ce l'ho nel cuore, all'Inter c'è mio fratello che sta facendo bene e non era facile perché hanno perso giocatori determinanti. Ne approfitto anche per fare i complimenti a Pioli e Maldini per quello che hanno costruito".