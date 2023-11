Risposta esauriente del, 2-0 nel derby di Salerno. Non c’era modo migliore di rilanciare le proprie ambizioni dopo il pareggio al Maradona col Milan e alla vigilia della sfida di Champions con l’Union Berlino. In attesa della partita di Bergamo, la squadra di Garcia è tornata negli spogliatoi. Per la produzione di occasioni da rete ha. Laci ha provato, perfino con un pizzico di spavalderia, di sicuro con coraggio, ma. Pippo non è riuscito a fare un regalo a se stesso, rimanendo in fondo alla classifica, e a suo fratello Simone, ha tentato fino all’ultimo, ma i cambi alla fine lo hanno tradito, a differenza di quelli di Garcia. Alla 100a panchina in A Inzaghi deve condividere anche uno sgradevole record a Salerno: la squadra non ha mai vinto nelle ultime 12 gare di campionato.L’episodio che ha portato al gol del Napoli resta tuttavia un po’ controverso. L’azione si era spostata sul fianco sinistro della difesa salernitana e quandoha ricevuto la palla di ritorno da Di Lorenzo, ma né il guardalinee Liberti né l’arbitro Rapuano hanno fermato il gioco, la palla è stata sì riconquistata da Legowski però in una zona ad alta densità napoletana (per questo un fischio ci stava bene), il ventenne polacco ha insistito nel tenerla nonostante la pressione di Anguissa, ha cercato di servire Dia che è stato anticipato da Lobotka, controllo e assist dello slovacco per, diagonale destro sul secondo palo,Fino a quel momento. Inzaghi aveva scelto un assetto e un atteggiamento molto offensivi, due attaccanti centrali,i, e due ali d’attacco, il giovane Tchaouna a destra e il meno giovane Candreva a sinistra, alla gara numero 478 in A, come Peruzzi, Del Piero e De Sisti, 23° posto nella classifica delle presenze di tutti i tempi: chapeau. Squadra esuberante, fisica e verticale, la Salernitana attaccava in velocità e lo faceva bene. Cedeva solo quando il Napoli tornava a palleggiare come nel campionato scorso. Durante il primo tempo è capitato un paio di volte e nel finale una bellissima azione nata da Kvaratskhelia, rifinita da Politano e conclusa da Raspadori non si è trasformata nel raddoppio solo per la deviazione in angolo di Ochoa., non era preoccupata, né timorosa e per questo in qualche momento il Napoli l’ha sofferta.Il Napoli è ripartito nel secondo tempo creando un paio di ottime occasioni, la prima con(deviazione di Ochoa), la seconda con(palo esterno, l’ottavo in campionato, primato assoluto in questa stagione). Il movimento di Raspadori ha messo in difficoltà la difesa di casa e, se per caso c’erano dei dubbi,sei tiri di cui quattro in porta, gol compreso. Fra l’altro, per la prima volta da quando ha fatto il suo esordio in A (era il maggio del 2019), considerando tutte le gare ufficiali. La Salernitana credeva nel pareggio, lo voleva così tanto da lasciare molto campo al Napoli che ha avuto un’altra possibilità per chiudere la partita ma la conclusione in piena area di Politano è stata deviata in angolo da Pirola: era un gol salvato.A metà ripresa Inzaghi e Garcia sono intervenuti in partita con cinque cambi totali:e Simeone per il francese, Stewart, Bohinen e Daniliuc per Pippo.(che un minuto prima aveva costretto Mazzocchi al giallo per interromperne un attacco) per far entrare Elmas., favorito anche da un cambio...eccessivo di Inzaghi che ha tolto proprio Mazzocchi per far entrare un attaccante, Botheim.