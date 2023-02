A far compagnia a Casillas, Chicharito Hernandez e Aguero nella Kings League di Gerard Piqué ci sarà anche Ronaldinho. L'ex Milan è l'ultimo acquisto annunciato da un campionato che sta appassionando soprattutto i più giovani in Spagna. Gli ascolti del torneo di calcio a 7 su Twitch stanno infatti facendo concorrenza a quelli della Liga e ora è probabile si impennino ancor di più con il Gaucho.



Il brasiliano dovrebbe debuttare domenica 26 febbraio con il Porcinos FC a quarantadue anni. L'ultima sua esperienza da calciatore risale al 2015, quando ha vestito la maglia del Fluminense ma ora pare pronto a tornare a far sognare i suoi tanti tifosi.