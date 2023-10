La sua carriera calcistica è stata eccellente e nessuno potrebbe disconoscerlo. E i successi rastrellarti sul campo sono stati per Gerardla premessa per avviare unaricca di sfide ambiziose. Ma il successo acquisito in un campo non è un lasciapassare per affermarsi anche in settori di attività diversi. E l'ex difensore centrale dele della nazionale spagnola continua a prenderne coscienza dopo una prima fase di avvio delle attività imprenditoriali che pareva dovesse vedergli replicare i successi collezionati in ambito sportivo.L'ultimo passaggio a vuoto è giunto dal cattivo andamento di, la marca di occhiali lanciata da Piqué sul mercato internazionale. Come riferisce, questo segmento degli affari si è rivelato per Piqué particolarmente deficitario, al punto da costringerlo a chiudere la filiale statunitense Kypers Usa. Che si è rivelata unadall'anno della sua fondazione, il 2014. Il cattivo risultato della filiale statunitense è stato il più eclatante per Kypers, ma è l'intera azienda a dare segni di sofferenza. Raggruppato sotto l'ombrello della società, il business dell'ottica condotto da Piqué ha presentato nell'esercizio 2022 unae una contrazione della fatturazione. E si tratta di dati che, per quanto negativi, sono meno peggio rispetto all'anno precedente quando la perdita complessiva è stata diPer frenare la tendenza negativa è stata dunque decisa la chiusura della filiale Usa. Ma anche le altre filiali nazionali di Kypers danno segni di sofferenza. Per sistemare la situazione di Kypers Brasil è stato necessario un prestito dello stesso Piqué daE in generale è tutta la holding che gestisce gli affari dell'ex calciatore a essere in sofferenza. Si chiama Kerad Holding e ha chiuso l'esercizio 2022 con una. Numeri allarmanti, che fanno seguito allafra la società dell'ex calciatore che ha riformato la formula della Coppa Davis (la) e la federazione internazionale del tennis. Decisamente gli affari stanno andando in direzione non positiva per l'ex difensore. Che se da calciatore viaggiava a bordo di una, da imprenditore rischia di trovarsi alla guida di unadi seconda mano.@pippoevai