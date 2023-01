Shakira e la sua separazione dall'ex difensore del Barcellona Gerard Piqué hanno fatto notizia in lungo e in largo nelle ultime settimane, assieme all'inizio della relazione di lui con Clara Chia Martì. A sua volta tradita: secondo quando riferisce il giornalista spagnolo Jordi Martin. In un intreccio che potrebbe fare invidia a quello di un film, l'ex calciatore avrebbe una storia con l'avvocata divorzista che lo sta assistendo nella separazione da Shakira.



La nuova fiamma di Piqué sarebbe la giovane Julia Puig Gali, parente dell'ex compagno di squadra di Piqué Riqui Puig. Sul profilo Instagram, che ha chiuso agli estranei dopo essere stata travolta di richieste dai curiosi, l'avvocato ha scritto di aver frequentato un master in diritto penale economico. I due si sarebbero avvicinati proprio durante la gestione della separazione del calciatore.