Brutto inconveniente in casa Piqué. La nuova fidanzata dell'ex Barcellona, Clara Chia Marti, svela El Periodico, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale a causa di un forte attacco d'ansia. La causa? L'elevata pressione mediatica dopo il lungo teatrino andato in scena tra Piqué e la ex compagna Shakira, con quest'ultima che ha scritto una canzone con riferimento proprio alla Marti per vendicarsi: "Non è facile essere una ragazza di 23 anni ed essere sulla bocca di tutta la Spagna e del mondo intero. Ha avuto bisogno di aiuto ad altri livelli, da parte di esperti". Il tutto dopo che la cantante si era già esposta tirando una frecciata a Piqué e alla nuova fiamma sempre in un testo musicale: "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio".