Lunga intervista al canale Twitch Juantes da parte di Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona, che ha raccontato un po' di aneddoti sul suo passato: "Odiavo le partite delle 16:15. Ti facevano viaggiare il giorno prima e non potevi fare un pisolino. Quando vedevo le 16:15 sul calendario, ci sono state volte in cui non volevo scendere in campo. Avevo 22 anni e uscivo più spesso del Sole in cielo: ogni santo giorno. Eppure abbiamo vinto tutto. Guardiola una volta ha visto una mia foto a maniche corte in mezzo alla neve. Ho preso 12.000 euro di multa e ho dovuto offrire la cena a tutta la squadra. Puyol invece era lì da 11 anni e non era mai uscito a far serata, giusto 2-3 volte. Poi si sparse la voce e non ebbe più il coraggio di farlo. L'invidia regna sovrana: non puoi controllare quello che dice la gente. Ognuno fa quello che vuole, è la sua vita. Abbiamo preso una direzione a livello di società che è orribile. Ci mettiamo tutti una inutile pressione reciproca. Sono molto deluso".