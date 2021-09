Gerard, difensore del, racconta, al programma La Sotana, il suo rapporto con Pep, suo allenatore in Catalogna: "Con lui, e con lo spogliatoio in generale, abbiamo raggiunto un punto di tensione importante. La rivalità con José Mourinho è stata molto estenuante. Pep voleva il controllo assoluto di tutto quello che succedeva.; ora il il rapporto è perfetto. Avevo molta pressione. Sentivo che in allenamento dovevo fare tutto alla perfezione. Se c'è stato un momento in cui ho pensato di lasciare il Barça, era quella stagione".