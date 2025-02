Piqué vuole cambiare il calcio: "Zero punti a chi pareggia 0-0. Yamal? Ai miei tempi non avrebbe visto il campo"

è stato il protagonista della prima puntata del. Un incontro tra due ex compagni di nazionale e storici rivali nei club, con il difensore che ha vestito la maglia dele il portiere quella delDurante la conversazione, Piqué ha avanzato una proposta che potrebbe rivoluzionare il regolamento del calcio: penalizzare con zero punti le squadre che concludono una partita senza reti segnate. "Non può essere che vai allo stadio, spendi 100, 200 o 300 euro e guardi una partita che finisce 0-0. Qualcosa deve cambiare. Una proposta da valutare sarebbe che se la partita termina 0-0 le due squadre devono prendere zero punti. Sono certo che al 70' si aprirebbero le partite", ha dichiarato l'ex difensore blaugrana. Secondo lui, un'eventuale modifica alle regole potrebbe incentivare un gioco più offensivo. Un'idea che ha immediatamente suscitato reazioni contrastanti, con alcuni sostenitori entusiasti della possibilità di rendere il calcio più spettacolare e altri critici nei confronti di una misura che penalizzerebbe l'organizzazione difensiva.Nel corso della conversazione, Piqué ha espresso anche un'opinione sul gioello del Barcellona,. "La vera domanda è: Lamine sarebbe lo stesso Lamine se avesse giocato nella nostra generazione?".