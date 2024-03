Piqué: 'Xavi resterà al Barcellona. Cambiamo il calcio, è noioso. I giovani si distraggono dopo 10''

Gerard Piqué a tutto campo. L'ex difensore e capitano del Barcellona ha parlato negli scorsi giorni al Times del futuro del suo ex compagno di squadra, Xavi Hernandez, attuale allenatore dei catalani, e di dove sta andando il calcio oggi, con un futuro che potrebbe essere molto diverso dal presente. Ecco le sue parole.



XAVI - "Non credo che la decisione di Xavi sia definitiva. Credo che alla fine resterà. Non lo sento tutti i giorni, ma abbiamo parlato varie volte. Desidero il meglio per lui perché di sicuro sarebbe la cosa migliore anche per il club".



IL FUTURO DEL CALCIO - “Perché ho creato questo nuovo campionato? Ho visto i miei figli guardare una partita di calcio e dopo dieci minuti erano sui loro telefoni e tablet e guardavano altre cose allo stesso tempo. Il calcio è intrattenimento, quindi non è solo in competizione con gli altri sport. Fa concorrenza a Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. E il calcio per 90 minuti non è così emozionante. Neanche io guardo più tutte le gare. Ho visto Barça-Napoli, ad esempio, una partita importante in Champions League, ma la 25esima partita di campionato...? Un po’ del Barça, quando posso, ma non 90 minuti. Forse 30' o 40'. È una tendenza, sta accadendo. È inarrestabile e devi adattarti. Bisogna cambiare. Basta pareggi? Perché no... Nel baseball e nel basket non ci sono pareggi. Vai a una partita e finisce pari e la domanda è: ‘Chi ha vinto? Una partita di 90 minuti può finire 0-0 ed è difficile da comprendere per le nuove generazioni":



COSA FA OGGI - Dopo aver chiuso la sua carriera da calciatore, Piqué è diventato un imprenditore di successo. Ha creato la Kings League, una competizione di calcio a 7 che coinvolge streamer e vip ed è membro di Kosmos, un'azienda che fa da intermediaria a vari eventi sportivi. Ci sono le sue mani sulla nuova Coppa Davis di tennis e anche sull'accordo tra Federazione calcistica spagnola e l'Arabia Saudita per disputare nel paese arabo più edizioni della Supercoppa spagnola, un accordo questo finito nel mirino della Guardia Civil che sta facendo luce sulla questione e ha disposto 7 fermi per quanti coinvolti, con diversi capi d'accusa.