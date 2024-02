Piracy Shield, l'anti-pezzotto: come funziona e cosa rischia chi va contro la legge

La Serie A e il calcio italiano in generale portano avanti la battaglia contro la pirateria. Dopo mesi di test (anche durante Juventus-Napoli) e sviluppo, ora dal 1° febbraio 2024 possono contare su una nuova arma: il Piracy Shield. Si tratta di una piattaforma innovativa, pronta a intervenire in modo efficace soprattutto durante gli eventi sportivi in diretta. A partire già dall'anticipo della 23esima giornata di campionato: Lecce-Fiorentina di venerdì 2 febbraio 2024.



COME FUNZIONA - Dazn, Sky e in generale i titolari dei diritti tv possono accedere a Piracy Shield e segnalare i siti illegali da oscurare agli Internet service provider entro 30 minuti. Chi sta guardando l'evento incriminato viene indirizzato a una pagina Agcom con questo messaggio scritto: "Il sito in oggetto è illecito ed è stato sottoposto a blocco da parte dell'autorità".



LA LEGGE PEZZOTTO - Entrata in vigore nell'estate del 2023, la legge 93/2023 prevede una sanzione fino a 15 mila euro con il rischio di una condanna penale da 6 mesi a 3 anni di prigione per chi trasmette illegalmente gli eventi sportivi. Invece per gli spettatori le multe possono arrivare fino a 5 mila euro nel caso in cui l'utente usufruisca di notevoli quantità di materiali protetti da diritti tv.



I DATI - L'oscuramento dei siti è una misura efficace, infatti il 40% degli utenti adulti ha visitato almeno una volta un sito pirata e la metà di loro si è poi rivolto ad alternative legali. L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo ha stimato i danni economici in 300 milioni di euro.