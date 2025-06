AFP via Getty Images

Pirateria, Lotito: "Nuova norma che ho promosso dà risultati"

5 minuti fa



Lotito rivendica i risultati della lotta alla pirateria. "C'è una legge promossa dal sottoscritto - ha dichiarato il Senatore e presidente della Lazio - che sta portando grandi risultati. La norma anti pirateria sta funzionando come deterrente».



L'intervento del numero uno del club biancoceleste è arrivato a margine degli Stati Generali della lotta alla pirateria, tenutisi oggi a Roma, presso la sede della scuola di perfezionamento delle forze di polizia. "È emerso - si legge nel virgolettato di Lotito riportato dall'ANSA - che tante persone usano queste piattaforme illegali, causando un danno incalcolabile al calcio e anche all'erario perché con la pirateria non si pagano le tasse. Inoltre dietro si celano spesso delle organizzazioni criminali. Insomma è un problema serio quello della pirateria e dietro questi pezzotti c'è un sistema da debellare". Secondo i dati presentati nella giornata odierna, il 38% degli italiani adulti ha commesso quest'anno almeno un reato connesso alla pirateria usufruendo illegalmente di servizi streaming, non legati solamente allo sport. I circa 295 milioni di atti di pirateria registrati nel 2024 sono comunque un dato comunque in diminuzione dell'8% rispetto al 2023 e addirittura del 56% rispetto a dieci anni fa.