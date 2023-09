Lionel Messi e Neymar? Per Robert Pires sono due 'piagnoni'. L'ex stella dell'Arsenal, a Canal+, ha attaccato duramente l'argentino e il brasiliano dopo le dichiarazioni di quest'ultimo sull'esperienza al Paris Saint-Germain ("Ci hanno fatto vivere l'inferno"): "Io li chiamo 'piagnoni'. Sei un giocatore professionista e devi sapere come gestire la pressione. Quando sei bravo sei felice di ricevere elogi e quando non sei bravo fa parte del gioco, siamo stati tutti criticati, io per primo. Quando sono arrivato all'Arsenal ci siamo detti "chi è? È lì per sostituire Overmars, fa schifo'. Ho continuato a lavorare e alla fine ho dato i miei frutti".