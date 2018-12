Robert Pires, ex talento dell'Arsenal e del Barcellona, ha parlato in un'intervista al Mundo Deportivo: "Il Barcellona può andare in fondo anche in Champions League, è tra le favorite per la vittoria finale. Mentre in Europa League credo che sarà difficile fermare una squadra come l'Arsenal di Emery, però, i blaugrana dovranno vedersela invece con delle corazzate come Juve e Real: non sarà semplice. Valverde, però, ha tantissimi buoni giocatori, capaci di cambiare le partite da sé e di far divertire i tifosi: guardate Dembelé, per esempio. A me piace tantissimo"



"Griezmann? Credo che la sua decisione di rifiutare l'offerta del Barcellona sia da rispettare. All'Atletico è un protagonista assoluto, al Camp Nou quanto avrebbe giocato? Al posto di chi? Di Messi mi sembra difficile. Di Suarez, quasi altrettanto. Leo è il miglior calciatore che abbia mai visto. Ho giocato contro Ronaldo e Ronaldinho, in squadra con Zidane, Henry e Riquelme. Messi è di un altro livello"