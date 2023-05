E' finita l'esperienza di Andrea Pirlo sulla panchina del Karagumruk. In seguito alla sconfitta di lunedì per 4-1 sul campo del Trabzonspor, il club turco ha deciso di esonerare l'allenatore italiano ex Juventus. A tre giornate dalla fine del campionato, la sua squadra è nona in classifica con 44 punti frutto di 11 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte.



IL COMUNICATO UFFICIALE - "Visto che nella prossima stagione non sarà possibile continuare con Andrea Pirlo e il suo staff, gli abbiamo dato il permesso di andare via prima sperando di dargli la possibilità di pianificare il suo futuro. Siamo molto contenti di aver trascorso una stagione con lui, lo ringraziamo per quanto dato al club e gli auguriamo il meglio per il futuro".