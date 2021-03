Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo il ko con il Porto. Questa è la sua analisi: "In superiorità numerica non abbiamo sbagliato, abbiamo cercato di farli allargare e di riempire l'area. Loro si sono difesi con 5-6 difensori, i gol sono arrivati con questo tipo di azioni. Dobbiamo uscirne, cancellando questa partita, ci vorrà qualche giorno,. Abbiamo giocatori bravi che stanno crescendo. I giovani che sono arrivati quest'anno hanno fatto bene, con voglia, determinazione, hanno fatto il massimo"."Questa sera siamo partiti bene, abbiamo avuto un'occasione con Morata, poi un errore ha portato al rigore. Nel secondo tempo abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Questa volta non è vero che abbiamo approcciato male, siamo partiti meglio di loro, potevamo sbloccarla, sarebbe cambiato tutto. Poi capitano gli episodi come quelli del rigore e ti trovi costretto a inseguire. L'errore in barriera in occasione del gol del 2-2? Scegliamo noi chi va in barriera, non è mai successo che si girassero.non hanno sentito la paura di prendere il gol. Sono errori che in un ottavo di pagano.- "Non so se Sarri abbia pagato l'eliminazione dalla Champions League.