Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, ha parlato a margine dell'evento a Genova Orientamenti 2023. Fra gli argomenti toccati dall'ex centrocampista della Nazionale, anche la sua esperienza come allenatore della Juventus, nella stagione 2020-21, terminata con la conquista di Coppa Italia e Supercoppa italiana (gli ultimi due trofei vinti dal club bianconero) e con il quarto posto in campionato: "Il club bianconero mi ha dato questa enorme opportunità, ho iniziato da lì. Esperienza fantastica, che a parer mio è andata bene. Poi sono andato in Turchia, e adesso sono alla Samp dove mi auguro di fare un bel percorso. Se sogno la Serie A? Bisogna andare per step, ma sognare sicuramente si può".



Sulla Sampdoria: "Serve però anche essere realisti, essere focalizzati sul momento: nell'ultimo periodo siamo migliorati, ora però servirà accelerare: mi dispiace esserci fermati proprio questa settimana, ma stiamo continuando a prepararci - si legge su Tuttosport -. Pensiamo partita per partita, tra qualche mese vedremo dove saremo arrivati. La Serie B è simile al campionato turco: giocare con la prima o l'ultima della classe comporta lo stesso livello di intensità".