Andrea Pirlo, premiato al Gran Galà del Calcio, ha parlato a Sky Sport: "Pallone d'Oro a Modric? Quest'anno ha vinto tanto, non hanno premiato Cristiano e Messi, quindi...".



SU RONALDO - "Cristiano ha alzato il livello di attenzione in ogni allenamento e anche la voglia di conquistare il posto da parte degli altri attaccanti. Vedere lui che dà il massimo ogni giorno è importante per tutti".



SU JUVE-INTER - "Una partita molto bella, ma penso che la Juve resti la più forte ancora per tanti anni".



SU ALLEGRI - "Migliora anno dopo anno, quando lo avevamo al Milan era ancora giovane e sbagliava tanto, soprattutto con me (ride, ndr). Scherzi a parte, è cresciuto nel modo di gestire i giocatori, ora è uno dei migliori al mondo".