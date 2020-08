Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Il sito ufficiale dei bianconeri ha spiegato così la decisione di affidare al 'Maestro' la panchina della prima squadra dopo l'esonero di Sarri: "La scelta odierna si basa sulla convinzione che Pirlo abbia le carte in regola per guidare, fin dal suo esordio sulla panchina, una rosa esperta e di talento per inseguire nuovi successi".