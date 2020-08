, la sua inattesa promozione è già stata paragonata a quella di molti altri suoi colleghi senza esperienza. Da, bianconero per pochi mesi, abocciato in fretta dal Milan, datecnico della Fiorentina senza patentino, al grandeclassica eccezione che conferma la regola, perché subito vincente in Olanda.I nomi citati nei giorni scorsi sono stati molti di più, per la verità, macon il conseguente augurio a Pirlo di ottenere gli stessi successi visto che l’ex mediano rossonero, bicampione d’Europa con il Milan di Rocco, sulla panchina della Juventus ha vinto sei scudetti in dieci anni, con la piacevole aggiunta della prima coppa dei Campioni e della prima Coppa Intercontinentale del club.E’ vero checome aiutante tecnico, ma quando fu scelto dal presidentissimo Giampiero, pari se non addirittura superiore a quella che ha accompagnato la promozione di Pirlo. Era l’estate del 1976 e Boniperti, dopo avere perso lo scudetto nella volata con il Torino, decise di dare una brusca sterzata., Giagnoni, che stava per lasciare il Milan, e inizialmente tutti pensavano che potesse essere lui il suo successore.quando fu convocato a metà autostrada, tra Milano e Torino, da Boniperti che gli offrì la guida della Juventus., quattro meno di Pirlo e nemmeno lui aveva mai guidato una squadra. Oggi, come allora, la scelta è stata del presidente in prima persona:Con un ultimo punto in comune, perché anche Trapattoni, come Pirlo, si trovò improvvisamente nello scomodo ruolo di allenare Benetti, suo ex compagno nel Milan, che Boniperti aveva appena portato a Torino, scambiandolo con Capello.Riepilogando:suo ex compagno alla Juventus, come Benetti fu un ex compagno di Trapattoni nel Milan. Se bastasse affidarsi ai precedenti, i tifosi della Juventus potrebbero stare tranquilli, anche se. In attesa di sapere che cosa succederà, l’unica certezza è la scelta decisa di Agnelli, che a maggior ragione difenderà Pirlo se ci sarà bisogno., al contrario di quanto accade all’Inter e al Milan, le storiche rivali dei bianconeri, è la prima garanzia che fa ben sperare, nel ricordo del grande Boniperti. Anche se poi la differenza la fa chi va in campo. Perché Pirlo, purtroppo, non gioca più.