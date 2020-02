Domani sulla Gazzetta dello Sport ci sarà spazio anche per un'intervista in ottica derby di Milano al doppio ex Andrea Pirlo: "Antonio Conte da solo ha ridotto il gap con la Juve ed è grazie a lui se farò l’allenatore - si legge nell'anticipazione -. I bianconeri e l’Inter lotteranno per lo scudetto fino alla fine, ma il derby fa storia a parte. E Ibrahimovic è decisivo: chi si allena con lui avverte la sua voglia".