In questo momento, in Napoli-Juventus, Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo si stanno affrontando da allenatori per la prima volta in Serie A (la seconda in assoluto, dopo la Supercoppa Italiana). Ma da quanto i due colleghi, ex compagni e soprattutto grandi amici non si sfidavano in una partita di campionato?



La risposta è nel seguente dato Opta:

"1 - Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo non si affrontano in Serie A da Reggina-Milan, nell'aprile 2000 (20 anni, 297 giorni fa), match in cui Pirlo trovò il gol su punizione. Rewind."