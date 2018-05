Le leggende del calcio rendono omaggio ad Andrea Pirlo. A San Siro va in scena la "Notte del Maestro", la sfida tra campioni del presente e del passato organizzata per rendere omaggio all'ex centrocampista di Inter, Juventus e Milan e campione del mondo nel 2006 in Germania con la Nazionale italiana. Da Lampard a Ronaldinho passando per Ronaldo 'Il Fenomeno' e Gigi Buffon, in campo tanti calciatori che hanno accompagnato Pirlo nel corso della sua carriera, dagli esordi al Brescia all'esperienza in MLS con il New York City, per l'ultima passerella del classe 1979 sul rettangolo verde di gioco. Calcio d'inizio alle ore 20.30.



Ecco le formazioni:

White Stars: Abbiati, Dida; Bonucci, Chiellini, Costacurta, Favalli, Jankulovski, Maldini, Nesta, Oddo, Simic, Zambrotta, Zanetti; Baronio, Camoranesi, Gattuso, Lampard, Leonardo, Pepe, Pirlo, Rui Costa, Verratti, Vidal; Baggio, Del Piero, Di Natale, Iaquinta, Inzaghi, Matri, Pato, Ronaldo, Totti, Vieri, Gilardino. Allenatori: Conte, Ancelotti.



Blue Stars: Buffon, Storari; Adani, Barzagli, Bonera, Cafu, Diana, Ferrata, Kaladze, Materazzi, Serginho, Abate; Albertini, Ambrosini, Brocchi, De Rossi, Diamanti, Marchisio, Seedorf, Pirlo; Borriello, Cassano, Quagliarella, Ronaldinho, Shevchenko, Tevez, Toni, Ventola. ​Allenatori: Allegri, Donadoni, Tassotti.



20.05 SQUADRE IN CAMPO - Le due squadre, White Stars e Blue Stars, entrano sul terreno di gioco per il riscaldamento. Ovazione del pubblico per il grande protagonista della serata, Andrea Pirlo, mentre sui maxischermi scorrono le immagini della carriera del centrocampista di Flero.