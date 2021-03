Anche il calciomercato, come il suo cugino borsistico, ben più esteso e “capitalizzato”, si fonda sulle aspettative. In parte sulle proiezioni simboliche. Quando fu annunciato Pirlo allenatore della Juventus si poteva essere scettici per la mancanza di esperienza, ma la tentazione, fortissima, era quella di traslare il grande campione sulla squadra. Irrazionale, però potente,. Tutti gli altri avrebbero imparato a tenere la palla come lui, a intonare tempi sublimi, a dettare lanci millimetrici e magari a far gol da fuori area.