La trasferta di oggi sul campo del Sassuolo serve a Pirlo, per convincere la critica di essere allenatore vero e non la scommessa arrischiata del presidente Andrea Agnelli: non solo per provare a guadagnarsi la conferma sulla panchina della Juventus per la prossima stagione, ma per recuperare alternative se non sarà più in bianconero. Sempre secondo Tuttosport, serve a tantissima parte della squadra, per avere ancora un futuro a Torino oppure per dimostrare di essere carte buone da buttare sul tavolo del mercato.