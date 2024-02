Pirlo e l'errore in Sampdoria-Brescia: 'Piccini ha detto calma, i medici hanno capito cambia'

Continua il periodo no della Sampdoria, che nell'ultima giornata di campionato ha pareggiato in casa contro il Brescia senza riuscire ad allontanarsi dalla zona pericolosa: due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite di campionato, +3 sulla zona playout con la Ternana sotto che ha accorciato di due punti grazie alla vittoria in casa della Reggiana. Contro il Brescia la Samp era passata in vantaggio a mezz'ora dalla fine co un gol dell'ex Palermo Kasami, ma in pieno recupero è arrivato il pareggio di Adorni che allunga la strisca senza vittorie della squadra di Pirlo.



L'ERRORE NEL CAMBIO DI PICCINI - Nella conferenza stampa post partita l'allenatore blucerchiato ha chiarito un episodio legato alla sostituzione di Piccini, uscito all'80' per il classe 2006 Giovanni Leoni. In realtà Pirlo non aveva nessuna intenzione di togliere l'ex Valencia, ma è stato costretto per un errore di comunicazione nello staff: "L'errore peggiore è stato il cambio di Piccini - racconta il tecnico della Sampdoria - lui urlava 'calma', i dottori hanno capito 'cambia'. Non possiamo permetterci errori che ci costringono a mandare in campo ragazzi di 17 anni non pronti per queste partite".



CHI E' LEONI - Per Leoni si tratta della seconda partita in Serie B dopo aver giocato gli ultimi venti minuti nel pareggio con il Modena. Classe 2006, è un difensore centrale preso dal Padova in prestito con diritto di riscatto l'ultimo giorno della sessione invernale di mercato; se la Samp dovesse prenderlo a titolo definitivo è pronto un contratto fino al 2026. Nel Padova era titolare in Primavera 2 e aveva totaizzato tre presenze in Coppa Italia Serie C, in blucerchiato ha giocato anche il derby Primavera contro il Genoa.



IL CALENDARIO DELLA SAMPDORIA - Nel prossimo turno di campionato la Sampdoria giocherà a Cosenza nell'anticipo di venerdì 23 febbraio alle 20.30, con l'obiettivo di invertire la rotta e cercare una vittoria che manca dal successo in casa del Cittadella di 20 giorni fa. Dopo la gara del Marulla i blucerchiati ospiteranno la Cremonese che sta lottando per salire in Serie A, e nella gara successiva andrà in casa della Feralpisalò in quello che rischia di diventare quasi uno scontro diretto per la salvezza.