Pirlo esalta Calhanoglu: 'L'avevo detto a Gattuso quando era al Milan che sarebbe diventato un gran play'

L'idolo di Hakan Calhanoglu è Andrea Pirlo. A raccontarlo è stato lo stesso centrocampista dell'Inter in una recente intervista in cui si definiva il miglior regista al mondo e in cui confessava di ammiarare proprio il modo in cui il centrocampista bresciano aveva adattato il suo ruolo e interpretava l'essere regista in campo.



Oggi, al termine di Cosenza-Sampdoria, gara vinta 2-1 dai blucerchiati, l'allora regista e idolo di Calhanoglu oggi allenatore in Liguria, ha ricambiato l'elogio svelando anche un retroscena legato ai tempi in cui il turco vestiva la maglia del Milan ed era allenato da Rino Gattuso.



Parlando a Sky, Pirlo ha infatti confessato che: “Calhanoglu sta facendo bene, avevo detto a Gattuso che lui sarebbe diventato un play e adesso sta dimostrando di essere un giocatore fondamentale per l’Inter. E' uno dei migliori centrocampisti in circolazione”.