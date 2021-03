Quelli che chiamavano Pirlo “maestro” sostenendo che sarebbe diventato uno dei più grandi allenatori del millennio o io che - solitario come sempre -Quelli che pensavano alLe risposte sono neie, a dire la verità, non servirebbero neanche tante parole per stabilire la differenza e il merito tra tesi così contrapposte. Solo che in mezzo - come sempre - io ho ricevuto insulti, inviti a cambiare mestiere, attacchi personali, ironie pesanti, reprimende pubblichedell’assenza totale di esperienza e, soprattutto, dell’incolmabile distanza tra l’essere stato un grande giocatore e il diventare un buon allenatore.Pirlo, almeno in una rappresentazione pubblica che si è capito dopo essere finzione, sarebbe dovuto essereche con Pecchia aveva vinto la Coppa Italia di categoria ed era arrivata a giocarsi i playoff.perché faccia da palestra a calciatori giovani e tecnici di prospettiva.- cioè la prima squadra - erano entrati troppo presto in. Già nel gennaio di un anno fa il presidente Agnelli aveva promesso alla vecchia guardia chenon appena fosse arrivato lo scudetto. E non è un caso che anche Sarri abbia ricordato come. Ma la mancanza di alternative (Agnelli aveva pensato a Buffon affiancato da un tecnico abilitato) e l’ottavo di finale con il Lione avevano consigliato di attendere ancora qualche settimana. Nel frattempo Pirlo veniva presentato come nuovo allenatore della Juve di serie C, anche se il grande spiegamento mediatico e la presenza di Andrea Agnelli al suo fianco avrebbe dovuto suggerire a noi giornalisti che la Juve, forse inconsapevolmente, ci stava mandando un messaggio chiaro.Infatti,che, per la cronaca, non aveva ancora completato il corso Uefa Pro. Fu una scelta azzardata, ma non affrettata.. In più Pirlo sembrava un giovane tecnico visionario,Si sa che Agnelli da sempre sogna Guardiola, ma si sa anche che difficilmente ci arriverà. Pirlo poteva essere il Guardiola della porta accantoAll’inizio fue poicon i quali Pirlo voleva mostrare quantoA Roma, seconda giornata, la squadra non aveva né capo, né coda, sbandava a destra e a sinistra, difendeva bassa e poi, su una punizione, alla fine del primo tempo, aveva portato tutti i suoi effettivi oltre la linea della palla, tanto daTutti sanno cosa sono e a cosa servono le marcature preventive, ma non tutti sono in grado di allestirle e/o attuarle. SNon ha mai fatto l’allenatore (come se cominciare dalla Juve fosse un’attenuante o un’esimente), non ha compiuto la preparazione estiva, non ci sono state amichevoli e, di conseguenza, sono mancati gli esperimenti.Contro il Verona, al ritorno, Pirlo ha schierato il 3-5-2 con Chiesa e Bernardeschi fuori ruolo, quando sarebbe bastato mettere Dragusin terzino per mantenere il 4-4-2. “Dragusin non è un terzino” rispose inciprignito l’allenatore quando glielo feci notare.Perciò sarebbe stato meglio adattare un centrale a terzino (ricordate Barzagli con Allegri?) piuttosto che mettere tre elementi (Alex Sandro, Bernardeschi e Chiesa) fuori ruolo., grazie ad un paio di prestazioni decenti, la critica gli ha appiccicato addosso l’etichetta delPeccato che, per scelta, l’avesse fatto già Guardiola con Lahm e, per necessità, l’onesto Pioli con Calabria.dall’eliminazione in Champions ai dieci punti di distacco dall’Inter. Il problema grave di Pirlo è che la sua squadra non ha un gioco. Ha fraseggio, ma non costruisce. Ha possesso ma non movimento. Ha dominio ma non idee.PS.: da gennaio 2021 sostengo che questa Juve non andrà neppure in Champions League rendendo la stagione un autentico disastro anche dal punto di vista economico.