Premiato fra le Legends al GoldenFoot a Montecarlo, l'ex-centrocampista di Inter, Milan e Juventus, Andrea Pirlo ha parlato dell'attuale stagione fra campionato e Champsion svelando un progetto per il futuro



RONALDO - "I miei ex compagni mi raccontano essere un professionista serio ed esemplare, i risultati li stiamo vedendo sul campo e devo dire che non sono affatto sorpreso di tutto questo".



ALLENERO' - "In estate ho fatto il corso, mi mancherebbe solo il master. Si tratta di un'idea che mi incuriosisce. Non so se è una cosa che potrò fare, la deciderò con calma. Certo è che se dovessi allenare, sarà solo per farlo nel migliore dei modi".



GATTUSO - "Per capire se funzioneranno o meno bisognerebbe stare lì tutti i giorni. Ringhio sta facendo un grande lavoro e in campo si vede. E' seguito da tutti i giocatori".



LA CHAMPIONS - "Vedo Liverpool, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco e Juventus favorite. Il campionato è un discorso a sé, la Juventus è due gradini sopra le altre".