Nicolò Pirlo, figlio dell'allenatore della Juventus, ha ricordato così l'amico e centrocampista della Lazio Daniel Guerini che ieri ha perso la vita in un incidente in macchina: "Fratello ti ricordi quel sogno di formare quel centrocampo io te e Franky (Tongya)... Tutte le parole su quanto ci saremmo divertiti quest'estate, a breve dovevamo prendere la casa... Solo con un audio riuscivi a farmi ridere. La tua scomparsa mi ha scioccato. Dicevi sempre che ero il tuo talento.. Quanta pazienza alla Play, ero proprio scarso eh... Ti voglio bene. Ti porterò sempre con me. Riposa in pace amico mio. Ciao Guero".