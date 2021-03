Intervistato da Sky Sport l'allenatore dellaha parlato del ko contro ilche condiziona il proseguo del campionato e che conferma i bianconeri a -10 dall'Inter capolista.'Non c'era troppa pressione, c'era il dovere di fare una partita migliore di questa, ma non l'abbiamo fatta. È stata una brutta partita in tutti gli aspetti, volevamo fare una partita diversa ma siamo incappati in una giornata storta nell'atteggiamento, nelle situazioni tecniche e quando fai gare così non porti avanti il tuo lavoro"."C'era la voglia di vincere, ma sapevamo che sarebbe stata difficile dato che il Benevento è uan squadra organizzata che sa difendersi. Serviva la calma di allargare il campo e invece siamo stati frenetici e abbiamo sbagliato tanto anche in situazione di superiorità"."Dobbiamo continuare a crederci, non è questo risultato che cambia. Noi dobbiamo sempre fare il massimo nel nostro percorso e il nostro obiettivo non cambia. Dobbiamo cambiare la testa, quella della Juve è una maglia importante, va rispettata"."Sapevamo di affrontare una squadra che ti costringe a non giocare bene. Quando rimane in bilico ti viene la frenesia e diventa più difficile da giocare. L'atteggiamento doveva essere diversa. Avevamo un'occasione concreta di accorciare la classifica"."Ha fatto un errore strano, non da lui. Probabilmente non ha visto l'avversario in quella zona perché era coperto. Ma era più facile lo scarico sul portiere. Il passaggio orizzontale è un rischio sempre, ma è stato uno degli errori, non l'unico si vede che non eravamo concentrati per l'obiettivo"."Non bisogna sempre prendere uno schiaffo per reagire. È prematuro parlare del derby, ci sarà tempo e modo per analizzare l'errore di oggi e preparare quella col Torino"."Io non mi giudico, lascio a voi il compito dato che siete già in tanti".