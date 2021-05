. “Non credo che la società deciderà in base a quello che succederà domani. Non si prendono decisioni in base a un'ultima partita e a un risultato da centrare”, questo è quanto dichiarato dall'attuale tecnico bianconero. Un messaggio che ricorda da vicino quello pre-Lione del Comandante: “Penso di avere a che fare con dirigenti di grande livello, non sono dilettanti. Hanno già fatto le loro valutazioni, indipendentemente dal risultato di domani avranno deciso se ci sarà un cambiamento o un proseguimento”.Non tanto e non solo per la vittoria in Coppa Italia, non tanto e non solo dalla possibile qualificazione in Champions che pure deve essere ancora conquistata. Quanto da una situazione in Continassa dove può cambiare tutto o magari nulla a ogni livello (Andrea Agnelli e John Elkann han fatto quadrato, ma Fabio Paratici sembra ai titoli di coda),. Il che si può tradurre semplicisticamente che senza Zidane (o un Zidane), forse si può anche dare continuità dal momento che i continui cambiamenti degli ultimi anni hanno portato la Juve a compiere passi indietro sotto ogni punto di vista.. Ma un posto in Champions può fare eccome la differenza, soprattutto se la Juve lo dovesse perdere dopo nove anni di fila.appunto, legato com'è anche alla suggestione Max Allegri, a sua volta al centro di una lotta a tre con Raul e Low per la panchina del Real.E dietro, magari a fianco, non ancora davanti, resiste Pirlo: per riprendersi una panchina che è già sua, dovrà trascinare la Juve in Champions.