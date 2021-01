Così, allenatore della, presenta la partita con l'Inter in conferenza stampa.- "Mi aspetto Inter aggressiva che vorrà dare ritmo alla gara, ma siamo preparati anche su questo., andremo a San Siro per cercare di vincere, è partita importante ma non fondamentale. Ci può dare una spinta importante, è la storia del calcio, va al di là dei tre punti, conta per tutto il resto e non solo per la classifica"- "Stiamo aspettando i tamponi come tutti i giorni, valuteremo domani per la squadra da schierare"- "Sta bene, dopo la partita non ha avuto nessun problema, è pronto, carico, non vede l'ora di giocare questa sfida ed è un valore aggiunto per noi"- "Ha spessore umano che conosco, c'è grande rispetto ma saremo su panchine diverse. Abbiamo caratteri diversi, forse per quello andiamo d'accordo, ci siamo sentiti l'ultima volta a inizio campionato dopo la prima partita poi abbiamo intrapreso percorsi diversi e non abbiamo più avuto modo di sentirci.- "Stiamo studiando alternative tattiche, abbiamo Ramsey, McKennie, altre soluzioni"- "Ha recuperato, non è al 100% però averlo a disposizione è già bella cosa, vediamo come starà"- "Sta bene, ha recuperato tutta la settimana, non ha nessun problema per scendere in campo"- "Per noi è importante ma abbiamo altri campioni dietro come Bonucci, Chiellini, Demiral, lo stesso Danilo. Nonostante le assenze mettiamo in campo dei grandi giocatori, di spessore, ad alto livello da tanti anni- "Sta bene, avremmo fatto a meno di fargli fare 120 minuti in Coppa Italia ma purtroppo ci siamo complicati la vita da soli, però ha avuto il tempo di recuperare"- "Giocare contro grandi squadre ti porta a essere sempre concentrato, spero di avere giusto approccio domani ma vedo i ragazzi motivati e concentrati".