Andrea Pirlo, dopo aver firmato il contatto che lo lega alla Juventus ed essere ufficialmente diventato il nuovo tecnico del bianconeri, ha ripreso le sue vacanze, insieme a dei compagni speciali. Come vedete nella foto esclusiva di Calciomercato.com, l’ex centrocampista, insieme a Giampaolo Pazzini ed Ignazio Abate, compagni sia in Nazionale che nel Milan. I tre campioni, a Forte dei Marmi, hanno passato un pomeriggio giocando a calcetto con degli amici, ma naturalmente la loro presenza non è passata inosservata.