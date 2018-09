Andrea Pirlo parla ai microfoni di Sky Sport, analizzando il momento delle squadre italiane: "La Juventus è un gradino o due sopra le altre. Si sono rinforzate, il Napoli ha cambiato allenatore, ma le vedo ancora lontane. Il Milan è la squadra che in prospettiva mi piace di più, Gattuso li fa giocare bene e ha un mix di italiani e stranieri. In futuro potrà arrivare a grandi risultati".



CHAMPIONS LEAGUE - "La Juve può vincerla, ha fatto una squadra per poter arrivare in fondo. Se la lotterà con le solite tre o quattro, ma quest'anno è una delle più forti. Poi vedo Manchester City, Real Madrid, Liverpool e Barcellona... le stesse".