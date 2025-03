Pirlo show con la maglia del Milan: punizione capolavoro. Ma le leggende rossonere perdono 6-2 col Tottenham

GETTY

La classe non è acqua.lo sa bene e l’ha dimostrato ancora una volta quando è tornato in campo con la maglia del. Nonostante le primavere alle spalle siano ormai, il Maestro ha vergato con una punizione delle sue il match tra le, giocato proprio in casa degli Spurs.Durante il match benefico l'ex calciatore e oggi allenatore, reduce dall’esperienza con la, club col quale è ancora sotto contratto, si è messo in mostra per l’ennesima, un gesto tecnico il suo che ha strappato applausi e consensi anche agli avversari – che lo hanno celebrato sui social – e ai tifosi di casa.

It would be rude not to post this from from Pirlo



Legend. pic.twitter.com/d3pD60AI8u — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 23, 2025

Il suo grande goal però non è bastato. I rossoneri, allenati da Ibou, e con in campo ex comehanno perso percontro le leggende degli inglesi che annoveravano tra le loro fila anchePer i rossoneri, oltre a quello di Pirlo, il goal restante è stato firmato dasu assist di Cafu.

Gomes (1'st Vorm); Chimbonda (1'st Perry), Dawson, King (30' Bassong, 14'st Nielsen), Kaboul (1'st Assou-Ekotto); Sandro (1'st Freund), Tainio (1'st Brown); Lennon (28'st Falco), Keane (10'st Sheringham), Berbatov, Defoe. All.: Ardiles.Dida (1'st Fiori); Laursen, Roque Júnior, Šimić; Cafu, Giunti (1'st Zaccardo), Ambrosini (1'st Jankulovski), Serginho; Fuser, Pirlo; Ricardo Oliveira (1'st Borriello). All.: Ba.: 9', 18' e 40' Keane (SL); 14' Defoe (SL); 34' Sandro (SL), 18'st Zaccardo (MG); 32'st Brown (SL); 38'st Pirlo (MG).