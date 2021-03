, la prima della gestione di Andrea Pirlo. Contro la Lazio, i bianconeri si giocano la possibilità di restare agganciati al treno scudetto guidato dall'Inter ma soprattutto di consolidare la propria posizione in zona Champions, mentre martedì prossimo sarà il classico appuntamento da dentro o fuori contro il Porto per non salutare ancora una volta, in netto anticipo, l'Europa che conta. E, quello che gli ha consentito di agganciare un mostro sacro come, ma l'asso portoghese non è assolutamente intenzionato a fermarsi e ha già messo nel mirino i prossimi obiettivi.Un ulteriore tassello da aggiungere a una carriera meravigliosa ma anche uno stimolo per provare a trascinare la Juve verso una parte finale di stagione da protagonista che potrebbe anche indirizzare le sue decisioni in prospettiva futura.che oggi sembra aver preso la direzione della Milano nerazzurra. Un fatto inedito per un campione abituato da tempo ad arricchire la propria bacheca personale di titoli e cheDiscorsi prematuri oggi, perché i grandi calciatori e le grandi squadre pensano a una gara alla volta e quella con la Lazio sembra cascare a fagiolo per mettere da parte ogni cattivo pensiero. Sono 5 infatti i gol di CR7 in altrettanti precedenti con la formazione biancoceleste: solo col Parma - 6 centri - ha fatto meglio. Record su record e passa la paura.