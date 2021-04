Derby della vita per Andrea Pirlo. Cresciuto nel Brescia, domenica sfida l'Atalanta a Bergamo in un importante scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, poi la sfida con Gasperini si ripeterà il 19 maggio nella finale di Coppa Italia.



Il futuro è un tema collegato. La Juventus ha confermato Pirlo più volte, anche con il vice presidente Pavel Nedved, ma il finale di campionato sarà fondamentale, come la partita con il Lione è stata molto più importante del previsto per Maurizio Sarri. Un Pirlo secondo e vincitore della Coppa Italia avrebbe un biglietto da visita da presentare per l’estate. Un Pirlo quinto, magari senza Coppa, non sarebbe candidabile per un nuovo anno in bianconero. L’Atalanta quindi sarà decisiva...