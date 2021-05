Contatti avviati, ripetuti, valutazioni approfondite tra pro e contro, nel caso di Juve in Champions e nel caso di Juve in Europa League. E alla fine la finale di Coppa Italia può anche essere letta così: chi vince prende tutto.– Una vittoria del trofeo già sfiorato due anni fa, andrebbe a concludere alla perfezione il ciclo di Gasperini all'Atalanta. Dove potrebbe restare a vita, se solo volesse. Ma dove, più di così, forse sarà impossibile ottenere. In quattro giorni il suo destino si intreccia decisamente con quello di Pirlo.“Se la Juve chiamasse? Domani se battiamo la Juve facciamo una grande festa, saremmo tutti molto contenti, non avremmo tempo per queste cose”. E ancora: “Io giudice di Pirlo? Ognuno è arbitro del proprio destino, del proprio lavoro. Pirlo ha avuto quest'opportunità e il fatto che sia in finale vuol dire che ha dimostrato delle capacità. Rispetto ai risultati che esige la Juventus quest'anno è in difficoltà, ma è ancora nella situazione di poter far bene. Ho fatto un altro percorso, ho un'altra età e ho comunque la soddisfazione del percorso fatto”.mentre sullo sfondo si rafforza la suggestionee Maxse la gioca con Raul per il Real Madrid.Chiudere la stagione con un secondo trofeo e la qualificazione in Champions è una cosa completamente diversa dal chiudere con un pugno di mosche in mano. D: perché domenica sera ci saranno Bologna-Juve e Atalanta-Milan. Andando avanti un passo alla volta, prima la Coppa Italia