Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo il successo contro il Sassuolo: "Dybala ha avuto un trauma contusivo sul collaterale, gli è rimasto sotto il ginocchio, quindi il collaterale interno ha avuto un po' di fastidio. Vediamo gli esami, speriamo non sia nulla di grave. McKennie ieri ha avuto un problemino al muscolo ileopsoas, ha sentito tirare dopo un colpo di tacco, speriamo anche in questo caso non sia nulla di grave. Per noi era importante vincere, era importante dare continuità, dobbiamo guardare a noi stessi. Abbiamo gestito male il match dopo il nostro vantaggio, poi siamo stati bravi anche se un po' disordinati a conquistare i tre punti. Ci abbiamo messo carattere. Ci prepariamo per la sfida in Coppa Italia e poi penseremo all'Inter. E' una partita bella da giocare, con tanti campioni. Noi siamo la Juventus, abbiamo la pressione di vincere tutte le partite, non pensiamo alla classifica. Affrontiamo a noi stessi, tutte le partite sono delle finali. La squadra è cresciuta nell'autostima, nella sicurezza. Oggi sul gol di Defrel bisogna segnalare la passività dei centrocampisti e l'errore dei difensori, erano troppo staccati".