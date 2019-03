Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo ha espresso la propria opinione sull'Inter e sul caso Icardi.



L’Inter post derby: più consapevolezze, o più rimorsi per non essere stata sempre così?

"Consapevolezze. Era la partita della vita e ha giocato l’unica partita che poteva fare: aggredendo in avanti, di squadra, tutti che aiutano tutti. Quella che di solito faceva il Milan".



Le piace più l’Inter con Icardi o con Lautaro?

"Lautaro è più completo, fa giocare meglio la squadra; Icardi è più uomo gol. Ma possono giocare insieme: una bella coppia".



Può una squadra chiedere al club di togliere la fascia al proprio capitano?

"Per capire questa storia bisogna andare indietro nel tempo: diverse cose non devono essere andate per il verso giusto. La società ha scelto un gesto forte: a volte servono".



Se il procuratore di Icardi non fosse stato la moglie ci sarebbe stato meno casino?

"I procuratori vanno in sede, parlano, risolvono le cose lì dentro: ci sarebbe stato meno casino se tutto fosse stato meno pubblico, meno social".



E questa storia ha fatto e fa più male all’Inter o a Icardi?

"L’Inter resta, chi non gioca perde valore: se Icardi fosse stato ancora fermo, chi lo avrebbe voluto più? L’Inter un altro attaccante ce l’ha: come rientrerà Icardi dopo essere stato fermo così tanto?".