Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha parlato della formazione di Roma e sulla scelta relativa a Dybala: "Non penso ci siano problemi per giocare domani. Saremo pronti come sempre, non ci ha influenzato la situazione. Non abbiamo avuto amichevoli per provare giocatori in certe posizioni, abbiamo provato un nostro tipo di gioco contro la Roma, magari ne proveremo un altro col Napoli. Gli esperimenti andavano fatti e vanno provati in partita, lo stesso vale per domani sera. Dybala? Veniva da due mesi di totale assenza dai campi d'allenamento, ci stava un periodo d'adattamento e un'altra settimana di allenamento in più nelle gambe. Forse a Roma sarebbe potuto entrare, vediamo domani se c'è la possibilità di farlo giocare dall'inizio o a partita in corso".