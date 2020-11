Corto muso. Quanto basta per alzare le braccia al traguardo e festeggiare davanti all'avversario. Anzi, davanti a tutti gli avversari. Lo sa bene Max Allegri, amante dell'ippica, che nell'aprile 2019, a Ferrara,. Ma occorre vincere per essere ricordati ed entrare negli annali. Solo il primo classificato passa alla storia, gli altri si disperdono nell'inesorabile flusso degli anni come fumo nell'aria.E così, dopo due mesi di idee e calcio liquido, di scommesse e formazioni a sorpresa,. Lo ha fatto nella conferenza stampa pre-Cagliari, spiegando in maniera chiara: "ora fino a Natale avremo dieci partite da giocare come delle finali. Già col Cagliari, che non tralasci nemmeno il minimo dettaglio come ha sempre fatto in questi anni". Arrivare al risultato in ogni modo,Pirlo lo ha capito, ora si fa sul serio. Perché il Milan è a +4 e perché mai come in questo campionato a dettare legge è l'imprevedibilità. I contagi Covid, il calendario compresso, i rinvii: non si può sbagliare, non c'è tempo da perdere in prove, esperimenti o superflui accorgimenti. Testa alla vittoria. Il tecnico lo sottolinea più volte: "Non bisogna adagiarsi dopo un gol segnato ma bisogna attaccare per chiudere le partite. Questa deve essere la nostra mentalità". Il ricordo della rimonta-beffa subita contro la Lazio è ancora nitido e Pirlo non vuole riviverlo.