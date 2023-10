Andrea Pirlo, dal palco del Festival dello Sport di Trento ha parlato della sua avventura alla Sampdoria



"La società non ha chiesto un risultato immediato ma di creare un progetto insieme per far crescere un club nuovo da un fallimento. Era impossibile dire di no, parliamo di una squadra conosciuta in tutto il mondo e con una tifoseria fantastica. Pensiamo di fare un campionato dignitoso con giocatori giovani e senza soldi a disposizione per comprare calciatori sul mercato. Non ci può aiutare nessuno e sappiamo che siamo da soli ma è bello in caso raggiungere qualcosa di importante a fine anno".