Via Blaise, dentro Weston. Via Miralem, dentro. E poi sono anche tornati dai prestiti Mattia Perin, Cristian Romero, Luca Pellegrini, Marko Pjaca e ovviamente Dejan Kulusevski. La rosa della Juve, di quella stessa Juve che deve vendere per poter comprare, anziché ridursi sta aumentando.