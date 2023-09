Stadio Arechi, ore 20.45. Occhi puntati su, classe 2002 al quale Paulo Sousa non rinuncia mai.. Il passato è tutto nerazzurro, fin da piccolo: è entrato alla Pinetina a 13 anni, è andato via nel 2020 dopo aver tirato fuori il sogno dal cassetto: "E' stata una serata piena di emozioni, sono felice di aver fatto il mio esordio in Serie A" racconterà dopo quello Spal-Inter che ha segnato l'inizio di un nuovo cammino.- In una sera di mezza estate sullo sfondo c'era il mondo intero scosso per il Covid e in primo piano il sorrisone di Pirola che nel finale di una partita dominata a Ferrara stava entrando al posto di Candreva. In panchina: Antonio Conte.. In estate la Salernitana l'ha riscattato per 5 milioni di euro dopo una stagione in prestito, i nerazzurri non hanno esercitato il controriscatto fissato a 13 milioni ma la crescita del ragazzo - presenza fissa anche in Under 21 - potrebbe spingere Marotta a valutare un ritorno.- Lì dietro Inzaghi ha Acerbi che va per i 36 anni, de Vrij ne compirà 32 (contratto in scadenza 2025) e Bastoni sempre più totem e leader di un reparto nel quale quest'anno è stato inserito Pavard; per Bisseck bisogna ancora aspettare.. L'Inter pianifica le strategie di mercato e studia Pirola, stasera sarà lui l'osservato speciale.